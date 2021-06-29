Судебное следствие по делу избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy возобновили

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Мировой суд участка № 376 Пресненского района Москвы по просьбе прокурора возобновил судебное следствие в рамках рассмотрения уголовного дела блогера Андрея Бурима (Mellstroy), обвиняемого в избиении девушки во время прямого эфира в интернете. Как уточнили ТАСС во вторник в пресс-службе Пресненского суда, следующее заседание запланировано на 6 июля.

"В ходе судебного заседания стороной обвинения было заявлено ходатайство о возобновлении судебного следствия для представления ранее не исследованных доказательств. Судом удовлетворено ходатайство стороны обвинения, возобновлено судебное следствие. Судебное заседание отложено на 6 июля в 09:30 мск", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

На прошлом заседании в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Бурима к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Гособвинение также просило суд удовлетворить частично гражданский иск потерпевшей, возместив ей материальный ущерб в связи с оказанной медицинской помощью и причиненный моральный вред, которые надзорное ведомство оценило в 50 тыс. рублей.

Как ожидалось во вторник, блогер планировал выступить в суде с последним словом, после чего судья должна была закончить судебное следствие и удалиться в совещательную комнату для постановления приговора.

Мировой суд участка № 376 приступил к рассмотрению дела в отношении Бурима по существу в начале мая этого года. Сам факт избиения девушки подсудимый подтвердил во время судебного процесса, но вместе с тем заявил, что его дело должно квалифицироваться как административное правонарушение, так как хулиганских побуждений, по его словам, у него не было. Статья 116 УК РФ ("Побои") предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

19 октября 2020 года около 02:00 блогер в апартаментах в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил девушку лицом об стол. После этого молодой человек оттолкнул ее, и она упала на пол. В отношении Бурима избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.