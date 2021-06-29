Волгоградская прокуратура проверит информацию о массовой гибели рыбы в реке Кумылга

ВОЛГОГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Прокуратура Волгоградской области начала проверку в связи с распространением информации в соцсетях и местных СМИ о массовой гибели рыбы в реке Кумылга, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Местные жители также обеспокоены, что вместе с рыбой могли погибнуть птенцы лебедей, которых видели с парой взрослых птиц на реке.

"Прокуратурой области организована проверка в связи с распространением сведений в СМИ о массовой гибели рыбы в реке Кумылга на территории Кумылженского района. По результатам проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.