Два человека погибли после ДТП в Башкирии

УФА, 29 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, четверо госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Башкирии, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону во вторник.

"Авария произошла на 2-м км автодороги Приютово - Бижбуляк во втором часу дня. По предварительным данным, столкнулись Vortex Estina и Volkswagen Polo. В результате, по имеющейся информации, погибли два человека, четверо госпитализированы. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.