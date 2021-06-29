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Два человека погибли после ДТП в Башкирии

Еще четверо получили травмы

УФА, 29 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, четверо госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Башкирии, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону во вторник.

"Авария произошла на 2-м км автодороги Приютово - Бижбуляк во втором часу дня. По предварительным данным, столкнулись Vortex Estina и Volkswagen Polo. В результате, по имеющейся информации, погибли два человека, четверо госпитализированы. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

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