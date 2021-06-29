Уровень воды увеличивается в зоне подтопления в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Явонь по временному гидропосту в деревне Малые Луки Демянского района увеличился. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области.

"В результате подъема уровня оказалось подтоплено: в поселке Демянск - 37 домов и 49 приусадебных участков, в деревне Малые Луки - два приусадебных участка, в деревне Большие Луки - два приусадебных участка, в деревне Черный Ручей - два приусадебных участка, в деревне Филиппова Гора приусадебные участки освободились от воды", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий подтоплений привлечено от МЧС России по Новгородской области 45 человек, 11 единиц техники, в том числе три плавсредства. Региональное управление МЧС не исключает, что мощный паводок размыл часть территории местного кладбища в деревне Филиппова Гора и повредил могилы. Спасатели обследуют территорию.

Подрядными организациями и специалистами ГОКУ "Новгородавтодор" выявлены 16 участков размывов на автомобильных дорогах в Демянском и Холмском районах. В Демянском районе на устранении последствий размывов задействовано около 30 человек и 15 единиц техники. Перед каждым обнаруженным местом размыва установлены предупреждающие знаки о приближении к опасному участку, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, специалистами "Новгородавтодора" усилено патрулирование в районе с целью мониторинга за состоянием дорожной обстановки. Центр управления производства Новгородавтодора работает в усиленном режиме и собирает информацию об обнаружении новых размывов от ЕДДС и МЧС. Вся информация оперативно дублируется всем ведомствам, участвующим в ликвидации последствий размывов, в том числе и в региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. После уточнения всех мест размывов "Новгородавтодор" подготовит приказ о временном ограничении движения на данных участках.