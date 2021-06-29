При крушении парома у берегов Бали погибли шесть человек

СИНГАПУР, 29 июня. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли, восемь получили ранения в результате крушения пассажирского парома около берегов острова Бали. Об этом сообщил во вторник агентству "Синьхуа" руководитель отдела полиции района Джембрана Ади Вибава.

По его словам, "среди погибших трое мужчин и трое женщин". Ранее спасатели доставили на берег 31 человека, восемь из них получили ранения.

Паром, на борту которого находились 41 пассажир и 15 членов экипажа, направлялся с острова Ява на Бали.