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При крушении парома у берегов Бали погибли шесть человек

Еще восемь человек получили травмы

СИНГАПУР, 29 июня. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли, восемь получили ранения в результате крушения пассажирского парома около берегов острова Бали. Об этом сообщил во вторник агентству "Синьхуа" руководитель отдела полиции района Джембрана Ади Вибава.

По его словам, "среди погибших трое мужчин и трое женщин". Ранее спасатели доставили на берег 31 человека, восемь из них получили ранения.

Паром, на борту которого находились 41 пассажир и 15 членов экипажа, направлялся с острова Ява на Бали.

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