В Хабаровском крае работника артели обвинили в краже самородного золота и серебра

ХАБАРОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Работника артели на севере Хабаровского края обвинили в краже золота и серебра. Об этом сообщила краевая прокуратура.

"35-летний житель Забайкальского края, выполняя трудовые обязанности в должности подсобного рабочего модульной обогатительной фабрики горнообогатительного комбината "Перевальный" на участке месторождения Перевальное в Аяно-Майском районе, в период с ноября 2020 года по апрель 2021 года тайно похитил принадлежащее ООО "Амур Золото" самородное золото весом 232,08 грамма и серебро весом 105,09 грамма, причинив обществу ущерб на сумму около 1 млн рублей", - говорится в распространенном релизе.

Похищенный драгметалл он попытался незаконно вывезти в Забайкальский край. Золото и серебро он упаковал в поясной лямке своего рюкзака. Его задержали сотрудники правоохранительных органов в помещении послеполетного досмотра службы авиационной безопасности в хабаровском аэропорту. Похищенное изъяли.

Против работника артели возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража в крупном размере"). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.