Якутск заволокло дымом

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Лабораторный мониторинг воздуха в период лесных пожаров выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в Якутске, сообщается в среду на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"30 июня появилась задымленность в Якутске, исследования атмосферного воздуха показали превышение по диоксиду азота, при ПДК не более 0,2 мг/м3 показатель составил 0,299 мг/м3", - говорится в сообщении.

В Якутске исследования атмосферного воздуха проводятся по семи показателям - оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, диоксид азота, взвешенные вещества, РМ2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра), РМ10 (мелкодисперсные частицы размером не более 10 микрометров).

"Смог в городе Якутск вызван действующими лесными пожарами в близлежащих Горном и Мегино-Кангаласском районах, также возле села Маган (входит в городской округ Якутска)", - разъяснили в пресс-службе регионального Минэкологии.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.