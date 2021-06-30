В Крыму остановили деятельность подпольной мастерской по переделке оружия времен ВОВ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность подпольной мастерской по переделке оружия времен Великой Отечественной войны, в ее организации подозревают двух россиян. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что отец и сын в своей квартире оборудовали подпольную мастерскую по переделке и реставрации оружия и боеприпасов, извлеченных из грунта в местах ведения боев времен Великой Отечественной войны, а также приобретенных при неустановленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

При обследовании помещений обнаружили и изъяли незаконно хранившиеся около двух кг взрывчатых веществ и средств инициирования к ним (три электродетонатора военного назначения, два самодельных взрывных устройства осколочного действия, патроны к огнестрельному оружию различного калибра, а также предметы внешне схожие со стрелковым оружием и основными его частями, которые в данный момент направлены на баллистическую экспертизу).

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении указанных граждан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст .222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ "Незаконное приобретение и хранение оружия, его основных частей, боеприпасов, а также взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе группы лиц по предварительному сговору"", - говорится в сообщении. Санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.