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Три человека погибли в результате ДТП в Башкирии

Обстоятельства аварии устанавливаются

УФА, 30 июня. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Башкирии, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в среду.

"Сегодня в Альшеевском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На 69-м км автодороги Чишмы - Киргиз-Мияки столкнулись "Лада Калина" и "Камаз" с прицепом (молоковоз). По предварительной информации, в результате аварии три человека погибли и один получил серьезные травмы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются", - говорится в сообщении.

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РоссияБашкортостан
Три человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии
Среди жертв инцидента есть ребенок
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