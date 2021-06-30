ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. В Свердловской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов, временно приостановлено движение составов на участке, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"30 июня около 15 часов на железнодорожных путях общего пользования перегона Ревда - Решеты на 1624-м км (шестой пикет) произошел сход восьми вагонов с контейнерами грузового поезда. Движение поездов на данном участке железной дороги временно приостановлено. Степень повреждения железнодорожного полотна устанавливается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следование пассажирских поездов организовано в объезд данного участка пути, свердловской железной дорогой организована работа восстановительного поезда.

"На место происшествия выехал свердловский транспортный прокурор. Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уральского следственного управления СК на транспорте сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователя свердловского следственного отдела на транспорте следственного управления, а также сотрудников транспортной полиции, проводится процессуальная проверка.