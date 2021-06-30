Дело блогера Била о ДТП направили в суд

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело блогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль), спровоцировавшего массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры столицы.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего Эдуарда Биля. Он обвиняется в совершении, преступления предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд", - отметили в прокуратуре. В ведомстве отметили, что органами предварительного расследования в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон отказано.

Решением Тверского суда Москвы блогеру Билу была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему грозит до двух лет колонии.

Днем 1 апреля на Смоленской площади водитель Audi на скорости 115 км/ч выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем Volkswagen. За рулем автомобиля, спровоцировавшего ДТП, находился Эдвард Бил. По данным столичного департамента транспорта, автомобиль был снят с учета и использовался по подложным номерам. С начала года на нем совершено более 400 нарушений скоростного режима.

В прокуратуре сообщили, что Биль ранее привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в 2018 году 33 раза, в 2019 году - 381 раз, в 2020 году - 11 раз.