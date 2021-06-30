Три человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии

УФА, 30 июня. /ТАСС/. Двое взрослых и 11-летний ребенок погибли в результате столкновения автомобиля Toyota RAV4 с припаркованным грузовиком на трассе в Башкирии, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в среду.

"На 96-м км автодороги Уфа - Оренбург автомобиль Toyota RAV4 совершил столкновение с припаркованным на стоянке грузовиком Scania. В результате аварии два человека погибли, в том числе 11-летний ребенок. Еще два человека с серьезными травмами доставлены в больницу. По одной из версий, водитель иномарки потерял сознание из-за проблем со здоровьем", - сказано в сообщении.