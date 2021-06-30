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Подозреваемый в поджоге людей под Пермью умер в больнице

В результате инцидента, который произошел ночью 26 июня, пострадали шесть человек

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мужчина, который подозревается в поджоге 10 человек в гараже в Соликамске Пермского края, умер в больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Он скончался", - ответили в ведомстве на вопрос ТАСС о состоянии подозреваемого.

ЧП произошло ночью 26 июня. 44-летний житель Соликамска после конфликта в компании местных жителей облил бензином семерых мужчин и трех женщин, после чего поджег. В результате пострадали шесть человек, включая подозреваемого.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью").

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