Подозреваемый в поджоге людей под Пермью умер в больнице

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мужчина, который подозревается в поджоге 10 человек в гараже в Соликамске Пермского края, умер в больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Он скончался", - ответили в ведомстве на вопрос ТАСС о состоянии подозреваемого.

ЧП произошло ночью 26 июня. 44-летний житель Соликамска после конфликта в компании местных жителей облил бензином семерых мужчин и трех женщин, после чего поджег. В результате пострадали шесть человек, включая подозреваемого.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью").