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AFP: в ЦАР боевики атаковали правительственные силы

По меньшей мере семь человек погибли при нападении боевиков

ПРЕТОРИЯ, 30 июня. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли при нападении боевиков на армейские части в районе города Алиндао на юге Центральноафриканской Республики (ЦАР) недалеко от границы с Демократической Республикой Конго (ДРК). Об этом сообщило в среду Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Абдулазиза Фалла.

"Боевики одной из крупнейших группировок повстанцев "Союз за мир в ЦАР" совершили несколько одновременных атак на контрольно-пропускные пункты и лагеря правительственных сил в Алиндао, - заявил он. - В результате столкновений погибли семь человек". Представитель МИНУСКА не привел никаких подробностей произошедших боестолкновений и не уточнил у какой стороны зафиксированы приведенные им потери.

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