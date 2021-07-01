В ДТП с автобусом в Сочи пострадали шесть человек

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля "ВАЗ-2107" произошло накануне на дублере Курортного проспекта в Сочи. В результате столкновения травмы получили шесть человек, сообщила в четверг пресс-служба управления дорог "Черноморье".

"Всех пострадавших - шесть человек (три пассажира автобуса и три человека из легкового автомобиля) доставили в больницу. Наибольшие травмы получил водитель легкового автомобиля, его из салона извлекали сотрудники МЧС с применением спецоборудования. Водитель автобуса не пострадал", - говорится в сообщении.

Авария произошла в 22:15 мск в среду. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля "ВАЗ-2107" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с рейсовым автобусом №83 "мкр. Мамайка - мкр. Бытха".