Ущерб от паводков дорожной инфраструктуре Забайкалья составил почти 1 млрд рублей

ЧИТА, 1 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края оценило в 950 млн рублей предварительный ущерб, нанесенный дорогам и мостам паводками в июне, сообщила в четверг пресс-служба Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

"На восстановление разрушенных дорог и мостов необходимо около 950 млн рублей. Сейчас в регионе проезд затруднен или ограничен на дорогах в Газимуро-Заводском, Балейском, Сретенском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Шелопугинском и Нерчинско-Заводском районах. Восстановительные работы на прошлой неделе провели на семи региональных дорогах", - говорится в сообщении.

Как уточнил исполняющий обязанности руководителя краевого Минстроя Сергей Кривощеков, из-за паводков в Забайкалье пострадало почти 370 км региональных и местных дорог, разрушено 36 мостов.

С начала июня в Забайкалье было подтоплено 298 жилых домов, 972 приусадебных участка, 15 участков автомобильных дорог в 24 населенных пунктах. Наводнение отнесено к федеральному уровню реагирования, для помощи региону из Москвы в Читу вылетала группировка МЧС. Последние дома вода оставила 28 июня.