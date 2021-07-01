Экс-начальника управления челябинского Минздрава осудили на четыре года колонии за взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал бывшего начальника управления лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Челябинской области виновной в получении 507 тыс. рублей в качестве взятки от представителя коммерческой организации. Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии, говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры в четверг.

"Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего начальника управления лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Челябинской области, обвиняемой по п. "в" ч. 5 ст. 290 "Получение взятки в крупном размере" УК РФ. <...> Судом виновной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года", - сказано в сообщении.

Отбывание наказания осужденной отложено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста - до июля 2023 года.

Сообщалось, что начальник управления лекарственного обеспечения была задержана силовиками 15 декабря 2020 года. По данным следствия, женщина в декабре 2020 года получила 507 тыс. рублей от территориального коммерческого менеджера крупной компании за предоставление информации о количестве пациентов со спинальной мышечной атрофией, нуждающихся в лекарственном препарате, а также за предоставление их персональных данных.