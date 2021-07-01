В Иркутске отстранят директора детдома, где подростка подозревают в изнасиловании детей

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Директора иркутского детдома, где 12-летнего подростка подозревают в изнасиловании других воспитанников, со 2 июля отстраняют от должности. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов сообщил, что со 2 июля Ольгу Витько отстранили от должности директора ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска". Решение приняли по ходатайству исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Иркутской области Дмитрия Вастьянова, которое поступило в ведомство 1 июля", - говорится в сообщении.

С 16 июня воспитанники центра находятся на подведомственной загородной летней даче, там есть другой руководитель. Дети будут находиться на отдыхе до середины августа. Подросток, подозреваемый в изнасиловании детей, находится в учреждении здравоохранения.

В апреле 2021 года в министерство социального развития, опеки и попечительства региона, а также в приемную президента в Иркутской области поступили обращения граждан о халатной работе руководителя центра. Было проведено служебное расследование, материалы переданы в СК.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 12-летний воспитанник учреждения "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" склонял к действиям сексуального характера других воспитанников - мальчиков в возрасте трех-пяти лет.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" и ст. 239 УК РФ "Халатность", а прокуратура выявила факты недостаточного контроля за детьми в социальном учреждении. В связи с этим министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимиру Родионову внесено представление с требованием усилить контроль за работой учреждений для детей-сирот.