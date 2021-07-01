Под Тамбовом избили активиста движения против мусорного полигона

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку по факту избиения и госпитализации мужчины, который предположительно является активистом движения против строительства мусорного полигона на территории Сосновского района Тамбовской области.

"На месте работает оперативно-следственная группа. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. Избитый мужчина доставлен в медицинское учреждение Тамбова", - сказал ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Тамбовской области.

Как сообщается в социальной сети "ВКонтакте" на странице "Сосновка - не помойка", утром 1 июля неизвестные напали на Романа Герасимова, который с жителями Дегтянского сельсовета Сосновского района Тамбовской области протестует против строительства мусорного полигона. "Нападение произошло в 08:10 у ворот дома Романа Герасимова в селе Березовка. Трое неизвестных выскочили из кустов и попытались вытащить Романа из машины. На шум борьбы из дома выбежали сын и жена Романа, против них злоумышленники применили слезоточивый газ. Нападавшие стали жестоко избивать Романа и нанесли ему три ножевых ранения", - говорится в сообщении движения.

Как сообщается на сайте администрации Тамбовской области, в регионе создается экотехнопарк "Центральный" с полным циклом обращения ТКО, для чего на территории Дегтянского сельсовета Сосновского района построят завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов мощностью 300 тысяч тонн в год и полигон мощностью 240 тысяч тонн в год. На сайте регионального правительства уточняется, что до ближайшего населенного пункта от завода и полигонов будет около пяти километров, а для их обслуживания создадут более 200 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 2 млрд рублей.