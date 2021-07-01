Двое альпинистов запросили помощи спасателей с высоты около 5,5 км на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 1 июля. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на поиски двоих альпинистов, которые запросили помощи со склона Эльбруса с высоты около 5,5 тыс. метров, сообщил ТАСС в четверг замначальника Эльбрусского высокогорного поисково спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Альберт Хаджиев.

"10 сотрудников ЭВПСО выдвинулись на поиски двух альпинистов на Эльбрусе. Проходящая мимо группа сообщила нам, что два альпиниста на Эльбрусе на высоте около 5,5 тыс. метров не могут передвигаться и запросили помощи МЧС", - рассказал Хаджиев.

Откуда прибыли путешественники и зарегистрированы ли в МЧС, пока не известно.