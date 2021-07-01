В Северодвинске осудили военнослужащего, притворявшегося три месяца больным ковидом

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Военнослужащего, притворявшегося три месяца больным ковидом, осудили в Северодвинске, сообщает в четверг пресс-служба Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ.

"Капитан третьего ранга Кирилл Мальков, проходящий военную службу в войсковой части № 25640, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 339 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем подлога документов и иного обмана". Решением Северодвинского гарнизонного военного суда Малькову назначено наказание в виде девяти месяцев ограничения по военной службе с удержанием в доход государства 15% денежного довольствия", - говорится в сообщении.

По данным ГВСУ, Мальков во время служебной командировки сообщил вышестоящему командованию, что заразился коронавирусом, и предъявил две медицинские справки, на основании которых ему с 10 сентября по 2 декабря 2020 года было предоставлено время для прохождения лечения. "При этом, как установило следствие, офицер не был болен, а представленные фиктивные медицинские документы он приобрел у неустановленного лица. Время, предоставленное ему для лечения, он проводил по своему усмотрению в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре", - сообщили в ГВСУ.