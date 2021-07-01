В Омске задержали студента техникума по делу о стрельбе в подростков из пневматики

ОМСК, 1 июля. /ТАСС/. Полицейские в Омской области задержали подростка, подозреваемого в стрельбе из пневматического оружия в минувшую субботу по двум школьницам, которые делали селфи в районе железнодорожного вокзала. Свои действия он объяснил попыткой стрелять в птиц, сообщает в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"При осмотре места происшествия установлен сектор, из которого велась стрельба. На участке проведены поквартирный обход жилых домов, осмотры придомовых территорий, обыски. В поле зрения следователей попал 17-летний студент одного из техникумов Омска, который ранее был замечен в стрельбе из пневматического оружия у себя во дворе. В ходе обыска за его домом под металлическим листом обнаружена и изъята спрятанная пневматическая винтовка. Подозреваемый задержан, на допросе он выдвинул версию о том, что стрелял по птицам", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подросток стрелял именно в девочек, в результате у детей повреждены предплечья. "В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста", - подчеркивается в пресс-релизе.

По данным Главного управления МВД РФ по Омской области, задержанный студент ранее не привлекался к уголовной ответственности.

26 июня вечером две девочки, двоюродные сестры 11 и 14 лет, на фоне заката делали селфи на виадуке на улице Демьяна Бедного, в это время кто-то выстрелил из пневматического оружия. Пули застряли в мягких тканях, госпитализация детям не потребовалась. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предметов, использованных в качестве оружия".