Уголовное дело возбудили в Мордовии по факту хищения сотрудниками почты 4 млн рублей

ТАСС, 1 июля. Следователи в Мордовии возбудили уголовное дело по факту хищения сотрудниками почты 4 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе УФСБ по республике.

"УФСБ России по Республике Мордовия задокументирована противоправная деятельность должностных лиц АО "Почта России" в Республике Мордовия, подозреваемых в хищении денежных средств организации в особо крупном размере. В отношении двух бывших сотрудников АО "Почта России" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенное организованной группой в особо крупном размере"", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, руководители районных филиалов АО "Почта России" совершали хищения с 1 октября 2020 года по 9 января 2021 года.