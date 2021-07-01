Иван Сафронов заявил, что не пойдет на сделку со следствием

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов твердо решил не идти на сделку со следствием и не будет давать показания, которые могли бы навредить ему. Об этом в четверг журналистам рассказал его адвокат Дмитрий Катчев.

"Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому", - сказал защитник.

Ранее суд продлил срок пребывания Сафронова под стражей до 7 июля.

Утром 7 июля 2020 года советник главы Роскосмоса был задержан возле своего дома на Нижегородской улице, а после арестован судом. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества России со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке.

В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Вину он не признает.