{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов заявил, что не пойдет на сделку со следствием

Его адвокат сообщил, что советник главы Роскосмоса "твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов твердо решил не идти на сделку со следствием и не будет давать показания, которые могли бы навредить ему. Об этом в четверг журналистам рассказал его адвокат Дмитрий Катчев.

"Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому", - сказал защитник.

Ранее суд продлил срок пребывания Сафронова под стражей до 7 июля.

Утром 7 июля 2020 года советник главы Роскосмоса был задержан возле своего дома на Нижегородской улице, а после арестован судом. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества России со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке.

В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Вину он не признает.

Теги
РоссияДело Ивана Сафронова
В Тюмени без вести пропал восьмилетний ребенок
СК возбудил уголовное дело
Читать полностью