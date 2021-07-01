Полиция начала проверку по факту конфликта персонала и постояльцев гостиницы в Анапе

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Полиция в Анапе организовала проверку по факту видеоролика в интернете, где зафиксирован конфликт между постояльцами гостиницы и персоналом, сообщили журналистам в ОМВД России по Анапе.

"Сотрудники полиции Анапы в ходе мониторинга сети интернет выявили видеопубликацию, на которой запечатлен момент конфликта постояльцев гостиницы в поселке Джемете и представительницы персонала заведения. По данному факту полицией проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видеозапись, авторы сообщали, что она сделана в гостинице в Анапе. На кадрах зафиксирована женщина, выражающаяся нецензурной бранью и заявляющая, что ее деятельность никто не будет проверять, так как она "везде платит". По данным авторов видео, конфликт произошел из-за просьбы постояльцев убраться в номере. Также сообщается, что постояльцы съехали из отеля после инцидента, но им якобы не вернули денежные средства, оплаченные за пребывание за несколько дней вперед.