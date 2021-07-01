{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция начала проверку по факту конфликта персонала и постояльцев гостиницы в Анапе

Проверка проводится на основании информации, появившейся в соцсетях

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Полиция в Анапе организовала проверку по факту видеоролика в интернете, где зафиксирован конфликт между постояльцами гостиницы и персоналом, сообщили журналистам в ОМВД России по Анапе.

"Сотрудники полиции Анапы в ходе мониторинга сети интернет выявили видеопубликацию, на которой запечатлен момент конфликта постояльцев гостиницы в поселке Джемете и представительницы персонала заведения. По данному факту полицией проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видеозапись, авторы сообщали, что она сделана в гостинице в Анапе. На кадрах зафиксирована женщина, выражающаяся нецензурной бранью и заявляющая, что ее деятельность никто не будет проверять, так как она "везде платит". По данным авторов видео, конфликт произошел из-за просьбы постояльцев убраться в номере. Также сообщается, что постояльцы съехали из отеля после инцидента, но им якобы не вернули денежные средства, оплаченные за пребывание за несколько дней вперед.

Теги
РоссияКраснодарский край
Обрушение здания во Флориде
Спасательные работы на месте обрушения здания во Флориде приостановили
Читать полностью