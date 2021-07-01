В промзоне Татарстана загорелись пластиковые отходы

КАЗАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Пластиковые отходы одного из предприятий промзоны загорелись в Набережных Челнах, дым видно за несколько километров. Об этом журналистам сообщили в МЧС Татарстана.

"По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что горят пластиковые отходы производства на открытой площадке частной организации", - сказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что угрозы распространения огня нет, пострадавших тоже, площадь пожара устанавливается. По сообщениям в местных СМИ, пожар произошел на территории завода "ПолимерКварц".