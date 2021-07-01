Суд в Калининграде вынес приговор четырем полицейским за хищение янтаря на 14 млн рублей

Бешенцева и его подчиненных - Романа Трифонова, Ивана Баклицкого и Романа Шарояна - признали виновными в хищении янтаря более чем на 14 млн рублей при незаконном обыске магазина местной компании и превышении должностных полномочий.

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Суд в Калининграде приговорил бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользования, добычи янтаря, агропромышленного комплекса и лесного хозяйства управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области Сергея Бешенцева и трех его подчиненных к лишению свободы на сроки от двух лет и двух месяцев до трех с половиной лет, сообщили журналистам в четверг в региональном следственном управлении СК РФ.

"Приговором Центрального районного суда Калининграда Бешенцеву назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы; Трифонову - трех лет лишения свободы; Баклицкому - двух лет и двух месяцев лишения свободы; Шарояну - трех лет и шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда", - сообщили в ведомстве.

Суд также лишил осужденных права занимать должности в органах полиции сроком на три года, добавили в управлении.

По данным следствия, 19 июля 2017 года осужденные с привлечением сотрудников СОБР регионального управления Росгвардии, не осведомленных об их преступных намерениях, проникли в магазин, провели во всех его помещениях обыск. Шароян отобрал наиболее ценные изделия из янтаря и янтарь, принадлежащие владельцу магазина и гражданке Литвы, хранившей минерал в магазине. Общая сумма похищенного превысила 14 млн рублей. Чтобы скрыть факт кражи, помимо похищенного осужденные изъяли весь янтарь и изделия из него, находившиеся в торговой точке, на общую сумму свыше 22,7 млн рублей, фактически парализовав работу фирмы. Предприятие было вынуждено прекратить деятельность.

В августе 2017 года по факту совершенных преступлений в отношении полицейских в зависимости от их роли взбудили уголовные дела по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", а также по ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Их отстранили от работы. Вину в совершенных преступлениях на стадии предварительного следствия они не признали, но на завершающем этапе рассмотрения дела в суде, признались в содеянном.