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Открытое горение пластика в промзоне Набережных Челнов ликвидировано

В результате пожара никто не пострадал

ТАСС, 1 июля. Пожарные ликвидировали открытое горение пластиковых отходов в промышленной зоне Набережных Челнов в Татарстане. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 23:06 мск - ликвидация открытого горения", - отметили в ведомстве.

Пожар в промзоне Набережных Челнов начался днем в четверг, в его ликвидации участвовали 47 человек и 13 единиц техники. Общая площадь возгорания пластиковых отходов составила около 950 кв. метров.

В результате пожара никто не пострадал. По факту произошедшего прокуратура города начала проверку.

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