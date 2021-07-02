На Камчатке задержали автомобиль с 200 кг красной икры на 6,5 млн рублей

ТАСС, 2 июля. Полицейские на Камчатке задержали автомобиль с партией красной икры без документов на 6,5 млн рублей. Об этом в пятницу сообщается на сайте управления МВД России по Камчатскому краю.

"На 87-м км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково в рамках операции "Путина 2021" сотрудники УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю во взаимодействии с представителями Росрыболовства и Ассоциации "Река Большая" задержали автомобиль Honda Ridgeline. В салоне авто обнаружены семь мешков с икрой нерки общим весом более 200 кг. Водитель, житель краевого центра 1988 года рождения, не смог предоставить документов, подтверждающих законность вылова и транспортировки рыбопродукции", - говорится в сообщении.

Икру изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов").