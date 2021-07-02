В Тамбове более 63 тыс. человек остались без водоснабжения из-за порыва на водоводе

ТАСС, 2 июля. Повреждение водопровода в Тамбове стало причиной отключения воды у более чем 63 тыс. человек, проживающих в почти 4 тыс. жилых домов разной этажности, сообщается на сайте ГУ МЧС по Тамбовской области.

"В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о повреждении водовода по адресу: город Тамбов, улица Рылеева, 63. В результате повреждения вода отключена в северной части города. В зону нарушения холодного водоснабжения попадает до 3 993 домов с населением 63 214 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МЧС, авария произошла в Тамбове вечером в четверг, ведутся аварийно-восстановительные работы, жителям организован подвоз воды. По данным администрации региона, в Тамбове в трубе холодного водоснабжения диаметром 600 мм при ликвидации аварии обнаружена трещина длиной 8 м.