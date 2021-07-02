Суд в Киеве открыл дело по иску Моргенштерна к СБУ

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску российского рэпера Алишера Валеева (сценический псевдоним - Моргенштерн) к Службе безопасности Украины (СБУ), которая рекомендовала министерству культуры страны включить его в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

"Данное дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что 22 июня исковое заявление рэпера было оставлено без движения, был предоставлен срок для устранения выявленных недостатков. "В установленный судом срок выявленные недостатки искового заявления истцом устранены", - отмечает ОАСК.

Моргенштерн просит ОАСК признать противоправным внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, а также отменить приказ Минкультуры об обнародовании на официальном сайте обновленного списка таких лиц, включающего его фамилию. Помимо этого, исполнитель попросил суд истребовать у спецслужбы постановление о запрете ему въезда на Украину.

В конце апреля Минкультуры Украины сообщило, что включило Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Ему был запрещен въезд в страну. На начало лета у исполнителя были запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье, которые ему пришлось отменить. 12 мая стало известно, что рекомендацию о его включении в черный список дала СБУ, так как считает, что артист пропагандирует наркотики, культ насилия и жестокости.

Список людей, которые создают угрозу нацбезопасности, Украина впервые опубликовала в августе 2015 года, с тех пор он неоднократно пополнялся и включает к настоящему времени около двух сотен фамилий. Чаще всего в список попадают люди, посещавшие с гастролями Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году.