В Литве девять человек отправили под суд за кражу 14 тыс. сухпайков армии США

ВИЛЬНЮС, 2 июля. /ТАСС/. Группа лиц из семи военнослужащих и еще двух человек отправлены в Литве под суд за кражу 14 тыс. сухих пайков армии США, предназначенных для дислоцированных в республике американских солдат. Об этом сообщила в пятницу Вильнюсская окружная прокуратура.

"В суд передано дело по обвинению семи военнослужащих-контрактников и двух лиц, которые по трудовому договору работали на военном полигоне в Швенчёнском районе, в краже, злоупотреблении служебным положением, даче взятки и подкупе", - указала прокуратура.

Согласно материалам следствия, в результате преступного деяния со складов полигона было похищено не менее 1 176 упаковок с армейским сухим пайком, в которых всего было более 14 тыс. штук этого продукта. "Сумма нанесенного ущерба составляет более €121 тыс.", - отмечается в сообщении. Похищенное имущество, по данным следствия, члены преступной группы передали другим лицам для реализации.

В настоящее время в Литве находится батальон армии США, который был командирован в балтийскую республику с места постоянной дислокации на базе Форт-Худ (штат Техас) в середине декабря. Американские военные доставили с собой танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley и другую технику. С литовскими коллегами, а также с дислоцированным в Литве сводным батальоном НАТО передового базирования, командование которым осуществляет Германия, американское подразделение участвовало в ряде совместных учений, в том числе на полигоне в Швенчёнском районе.