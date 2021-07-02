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В Красноярском крае автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком

Пострадали два человека

КРАСНОЯРСК, 2 июля. /ТАСС/. Фельдшер и водитель машины скорой помощи пострадали в ДТП с участием грузовика в Красноярском крае. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"По предварительным данным, на пятом километре автодороги Норильск - Талнах водитель автомобиля скорой помощи при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество грузовому автомобилю МАЗ, груженым щебнем. В результате ДТП пострадали водитель и фельдшер скорой помощи, они доставлены в городскую больницу", - сообщили в главке полиции.

На место автоаварии выехала следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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