В результате взрыва и пожара на НПЗ в Румынии один человек погиб и пятеро ранены

БУХАРЕСТ, 2 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро получили травмы в результате взрыва и пожара в пятницу на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Петромидия" в городе Нэводарь (уезд Констанца). Об этом сообщила пресс-служба компании KMG International, которой принадлежит предприятие.

"2 июля на нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия" вблизи румынского города Констанца на установке по переработке дизельного топлива произошел инцидент, который привел к возгоранию. В соответствии с внутренними процедурами кризисного управления, компанией были мобилизованы необходимые ресурсы, технологические процессы на заводе остановлены, весь персонал эвакуирован", - говорится в сообщении.

Как уточнил главный директор по корпоративному развитию KMG International Искандер Абдибаитов, по предварительной информации, в результате инцидента пострадали пять человек, один погиб. "На данный момент пожар на НПЗ ликвидирован. На месте происшествия работают противопожарные службы завода и местные власти. Ситуация находится под контролем", - отметил он.

НПЗ "Петромидия" - крупнейший в Румынии и один из самых современных в зоне Черного моря и Средиземного моря. Он занимает стратегическое положение и обладает разветвленной распределительной сетью по поставкам продукции. В конце 2020 года на предприятии было занято 1 119 работников.

Сейчас НПЗ "Петромидия" принадлежит национальной нефтегазовой компании Казахстана KazMunaiGaz International. Производимая на "Петромидии" продукция поставляется в Болгарию, Грузию и Молдавию.