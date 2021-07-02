В Краснодаре восемь человек доставили в больницу после ДТП

КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Столкновение маршрутного автобуса и грузового автомобиля произошло в Краснодаре, в результате в медицинское учреждение доставлены восемь человек. Проводится проверка, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.

"По предварительным данным, на улице Ростовское шоссе водитель маршрутного автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию движения и допустил столкновение с впереди идущим в попутном направлении грузовым автомобилем. В результате ДТП восемь человек доставлены в медицинское учреждение для обследования", - говорится в сообщении ведомства.

Полиция по данному факту проводит проверку.