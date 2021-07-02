В Петербурге задержали полицейского за требование взятки в 500 тыс. рублей ежемесячно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Сотрудники собственной безопасности главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали полицейского из управления по Калининскому району города за то, что тот требовал у фирмы ежемесячно платить ему взятку в 500 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

"Предварительно установлено, что он, действуя в сговоре с двумя гражданами, требовал от коммерческой организации денежные средства в размере 500 тыс. рублей ежемесячно и на момент задержания уже получил 1 млн 250 тыс. рублей", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудник полиции был задержан в пятницу в Петербурге. По версии полиции, деньги он требовал, чтобы не принимать меры в отношении фирмы по Кодексу об административных правонарушениях.

Все материалы, собранные сотрудниками собственной безопасности, после задержания направлены в СК. Как уточнили в полиции, в случае подтверждения вины сотрудника его уволят из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.