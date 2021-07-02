{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выброс хлора в Ижевске
Обновлено 

Система подачи воды потребителям в Ижевске работает, несмотря на выброс хлора

Водоснабжение действует в том числе в том районе, где произошел выброс

ИЖЕВСК, 2 июля. /ТАСС/. Система подачи воды потребителям в Ижевске действует, несмотря на выброс хлора. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе "Ижводоканала".

"Система подачи воды потребителям действует, в том числе в том районе, где произошел выброс хлора", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС по Удмуртии, выброс хлора произошел на станции подъема воды по адресу: город Ижевск, ул. Песочная, 9а.

По предварительной информации, пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Ижводоканала", распространения хлора за пределы станции подготовки воды не произошло, ситуация находится под контролем.

Теги
РоссияВыброс хлора в Ижевске
Выброс хлора в Ижевске
Глава Удмуртии заявил, что пользоваться водой в Ижевске после выброса хлора можно
Читать полностью