Система подачи воды потребителям в Ижевске работает, несмотря на выброс хлора

ИЖЕВСК, 2 июля. /ТАСС/. Система подачи воды потребителям в Ижевске действует, несмотря на выброс хлора. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе "Ижводоканала".

"Система подачи воды потребителям действует, в том числе в том районе, где произошел выброс хлора", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС по Удмуртии, выброс хлора произошел на станции подъема воды по адресу: город Ижевск, ул. Песочная, 9а.

По предварительной информации, пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Ижводоканала", распространения хлора за пределы станции подготовки воды не произошло, ситуация находится под контролем.