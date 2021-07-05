В Якутии обстановка с природными пожарами остается сложной

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Обстановка с природными пожарами на территории Якутии по-прежнему сложная, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"На текущий момент на территории 18 регионов России действуют 377 очагов природных пожаров. Наиболее сложная обстановка с природными пожарами складывается на территории Республики Саха (Якутия)", - сказали в министерстве.

По данным Минэкологии Якутии, в регионе действует пять пожаров вблизи населенных пунктов. У села Кюерелях в Горном районе тушат два лесных пожара, площадь которых, по предварительным данным, составляет 8 тыс. га. Также тушат лесные пожары в 4,8 км от поселка Эльдикан в Усть-Майском районе на площади 1 450 га, в 2,1 км от села Ударник в Томпонском районе на площади 4 тыс. га и в 5 км от села Улахан-Ан в Хангаласском районе на площади около 2 га.

За неделю в Якутии и Иркутской области авиация МЧС России сбросила более 540 тонн воды на очаги пожаров.