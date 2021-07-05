{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Славянском районе Кубани подтоплены 80 домов

Для размещения жителей власти района подготовили 100 номеров в гостинице "Уют" и пункт на базе школы №5, пока в ПВР находится одна семья с ребенком

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Вода подтопила 80 домов в Славянском районе Краснодарского края в результате сильных дождей, сообщил на своей странице в Instagram глава муниципалитета Роман Синяговский.

На эту тему
"Кудепста плывет". Как выглядит Сочи после сильных ливней
"Кудепста плывет". Как выглядит Сочи после сильных ливней

"От жителей поступило 195 заявок, из них 80, где вода зашла в дома", - говорится в сообщении Синяговского.

В пресс-службе районной администрации добавили, что в муниципалитете создан оперштаб по устранению последствий подтопления. Под руководством главы района, с участием представителей прокуратуры и Роспотребнадзора, руководителей всех коммунальных служб прошло заседание районной КЧС. На подтопленных участках выполняют работы по отводу воды. Они будут идти всю ночь, до полного устранения последствий ливня.

"Каждое обращение отрабатывается комиссионно - работают 15 групп специалистов администраций города и района, которые совершают обходы подтопленных домов и дворов, составляют акты обследования, на месте решают с жителями вопрос о переселении в пункты временного размещения", - отметили в пресс-службе, добавив, что для размещения жителей подготовлены 100 номеров в гостинице "Уют" и открыт пункт на базе школы №5 со всем необходимым для пребывания людей оснащением.

На данный момент в ПВР размещена одна семья с ребенком.

Теги
РоссияКраснодарский край
Под Геленджиком подтоплен центр села Архипо-Осиповка
В штаб поступило несколько заявок от местных жителей откачать воду из подвальных помещений домов
Читать полностью