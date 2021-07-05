В Славянском районе Кубани подтоплены 80 домов

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Вода подтопила 80 домов в Славянском районе Краснодарского края в результате сильных дождей, сообщил на своей странице в Instagram глава муниципалитета Роман Синяговский.

"От жителей поступило 195 заявок, из них 80, где вода зашла в дома", - говорится в сообщении Синяговского.

В пресс-службе районной администрации добавили, что в муниципалитете создан оперштаб по устранению последствий подтопления. Под руководством главы района, с участием представителей прокуратуры и Роспотребнадзора, руководителей всех коммунальных служб прошло заседание районной КЧС. На подтопленных участках выполняют работы по отводу воды. Они будут идти всю ночь, до полного устранения последствий ливня.

"Каждое обращение отрабатывается комиссионно - работают 15 групп специалистов администраций города и района, которые совершают обходы подтопленных домов и дворов, составляют акты обследования, на месте решают с жителями вопрос о переселении в пункты временного размещения", - отметили в пресс-службе, добавив, что для размещения жителей подготовлены 100 номеров в гостинице "Уют" и открыт пункт на базе школы №5 со всем необходимым для пребывания людей оснащением.

На данный момент в ПВР размещена одна семья с ребенком.