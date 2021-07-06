Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,8 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Вулканологи зафиксировали во вторник пепловый выброс на высоту 1,8 км на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды, сообщило ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 1,8 км", - сказали в ведомстве.

По информации спасателей, шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до трех км от вулкана. Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что он проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.