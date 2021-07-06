Суд приговорил жителя Чечни к 25 годам колонии за терроризм

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Чечни Махарби Тосуева к 25 годам колонии строгого режима за совершение преступлений в составе террористической группировки, действовавшей на территории региона в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Приговором суда Тосуев М. З. признан виновным и ему назначено наказание путем частичного сложения наказания, назначенного по приговору Надтеречного районного суда Чеченской Республики от 21 мая 2019 года, и приговора Южного окружного военного суда на срок 25 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщил представитель суда.

Суд установил, что Тосуев в начале 1999 года вступил в вооруженную группу, целью которой являлся вывод Чечни из состава России и создание на ее территории государства с шариатской формой правления. Мужчина прошел подготовку в одном из учебных центров на территории республики, где его обучили использованию различных видов оружия.

В мае 2002 года Тосуев в составе вооруженной группы принял участие в нападении на сотрудников правоохранительных органов, в том числе обстрелял служебный автомобиль Шелковского районного отдела внутренних дел. В результате нападения четверо милиционеров и пассажир автомобиля погибли. Еще несколько человек получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий и средней тяжести вред здоровью.

В пресс-службе уточнили, что мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных шестью статьями УК РФ. При этом Тосуев освобожден от наказания по ч. 2 ст. 209, ст. 279 и ч. 3 ст. 30, п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавили в пресс-службе.