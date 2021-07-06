Суд арестовал подозреваемого в убийстве вдовы самарского банкира

САМАРА, 6 июля. /ТАСС/. Самарский районный суд арестовал на два месяца Алексея Ряскова, которого подозревают в убийстве вдовы заместителя директора Самарского филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой, которую признали виновной в отравлении супруга и позднее полностью оправдал суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.

Пузикову обнаружили мертвой с ушибами головы в собственной квартире в субботу. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По результатам оперативных мероприятий был задержан знакомый Пузиковой Алексей Рясков, который накануне убийства записал видеопризнание, где сообщил, что передавал денежные средства одному из судей для вынесения оправдательного приговора Пузиковой в 2017 году.

В июле 2017 года суд Красноярского района Самарской области признал Пузикову виновной в убийстве мужа и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, 7 марта 2012 года Пузикова, желая убить мужа, подмешала в пищу отравляющее вещество. В результате после праздничного ужина на даче ее супруг Дмитрий Пузиков, который был на тот момент заместителем директора Самарского филиала Россельхозбанка, скончался. Судмедэкспертиза установила, что банкир был отравлен редким ядом - таллием.

В октябре 2017 года апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила приговор районного суда и полностью оправдала Пузикову за непричастностью к совершению преступления. Позднее Пузикова получила статус потерпевшей по делу об убийстве мужа. Она подавала иск к Минфину России о компенсации морального вреда, причиненного преследованием по уголовному делу. 27 августа 2018 года суд обязал выплатить Пузиковой 1,75 млн рублей.