Суд отложил заседание по делу об избиении девушки блогером Mellstroy на 9 июля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Гособвинение 9 июля повторно запросит наказание блогеру Андрею Буриму (Mellstroy), обвиняемому в избиении девушки во время прямого эфира в интернете. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Пресненского суда Москвы, прения сторон пройдут во второй раз в связи с тем, что суд возобновил судебное следствие и допросил эксперта во вторник по просьбе прокуратуры.

"Судебное заседание по делу Бурима отложено для подготовки к прениям на 9 июля в 09:15 мск", - сказала собеседница агентства. После выступления прокурора перед вынесением приговора суд планирует выслушать потерпевшую, подсудимого и его защиту.

В ходе прений сторон, которые прошли в конце июня, прокурор просил приговорить Бурима к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Гособвинение также попросило суд удовлетворить частично гражданский иск потерпевшей, возместив ей материальный ущерб в связи с оказанной медицинской помощью и причиненный моральный вред, которые надзорное ведомство оценило в 50 тыс. рублей.

29 июня ожидалось, что блоге выступит с последним словом, после чего судья должна была удалиться в совещательную комнату для постановления приговора. Однако прокуратура заявила ходатайство о возобновлении судебного следствия для представления ранее не исследованных доказательств, которые были сегодня представлены надзорным ведомством.

Мировой суд участка № 376 Пресненского района Москвы рассматривает дело в отношении Бурима по существу. Сам факт избиения девушки подсудимый подтверждает, но считает, что его дело должно квалифицироваться как административное правонарушение, так как хулиганских побуждений, по его словам, у него не было. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

19 октября 2020 года около двух часов ночиблогер в апартаментах в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил девушку лицом об стол. После этого молодой человек оттолкнул ее, и она упала на пол. Он находится под подпиской о невыезде.