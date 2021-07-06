После пожара на нефтеперерабатывающем заводе с двумя пострадавшими в Уфе возбудили дела

УФА, 6 июля. /ТАСС/. Административные дела о нарушении требований промышленной безопасности возбудили после пожара на заводе "Уфаоргсинтез", в результате которого пострадали два человека, сообщило по итогам проверки Западно-Уральское управление Ростехнадзора во вторник.

"Причинами несчастного случая послужила совокупность факторов - допущено превышение уровня продукта выше регламентированных значений. Изменения в технологическую схему были осуществлены без внесения в проектную документацию. В отношении юридического лица и должностных лиц ПАО "Уфаоргсинтез" возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности"", - сказано в сообщении.

Комиссия предложила провести мероприятия по устранению причин несчастного случая, материалы расследования передали в правоохранительные органы. Расследование установило, что причиной аварии могли стать нарушения технологического процесса, из-за чего произошел "взрыв факельной емкости с последующим горением".

Как сообщили ТАСС в ПАО "Уфаоргсинтез", на предприятии для повышения промышленной безопасности реализовали комплекс мер, в том числе усиили контроль за работой подрядных организаций, выдающих экспертные заключения по промышленной безопасности, одно из которых сделали в 2018 году. "В 2018 году ООО "ИНТЕРКОР-РУС" провело экспертизу промышленной безопасности емкости Е-311/1 на заводе "Уфаоргсинтез", не выявившую каких-либо технологических отклонений. На этой основе данная организация выдала заключение, разрешающее эксплуатацию емкости сроком на восемь лет. Также в экспертизе не было отражено использование подогрева емкости острым паром дополнительно с проектным наружным змеевиком", - сообщили в "Уфаоргсинтезе".

Инцидент произошел 25 января на объекте производства пиролиза углеводородов нефти, очистки, компримирования и разделения пирогаза производственной площадки ПАО "Уфаоргсинтез". В результате аварии пострадали два человека.