Подтопления нанесли ущерб сельскому хозяйству Крыма в размере до 30 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Крыма предварительно оценивают в сумму до 30 млн рублей ущерб предприятиям аграрного сектора региона от подтоплений, сообщил во вторник на комиссии по ЧС вице-премьер - министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

Власти Крыма предварительно зафиксировали подтопления более 18 тыс. га сельхозугодий, гибель растений отмечена на территории 355 га.

"Где-то до 30 млн рублей [оценивается ущерб]. Ленинский район уже подали нам [данные] - 1,1 млн рублей. И самое большее Бахчисарайский район - это 26 млн рублей", - сказал Рюмшин.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил сделать расчет ущерба. "Без помощи никого не оставим, будем индивидуально в том числе оказывать содействие предпринимателям", - добавил глава региона.

Крым дважды пострадал от сильных дождей за последние полмесяца. 16-20 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В воскресенье, 4 июля, из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков, подтоплены более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. По предварительным данным, в этом же районе один человек погиб, двое госпитализированы.