{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ребенок погиб в ДТП в Ростовской области

Еще три человека пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Авария с участием легкового автомобиля Nissan Primera произошла во вторник в Веселовском районе Ростовской области. Как сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, в результате ДТП погиб четырехлетний ребенок, еще три человека получили травмы.

ДТП произошло около 19:00 мск на подъезде к хутору Ленинскому от автодороги Веселый - Верхнесоленый - Ажинов. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Primera не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

"В результате ДТП на месте происшествия скончался четырехлетний пассажир автомобиля, травмы получили водитель и двое пассажиров: годовалый ребенок и женщина", - говорится в сообщении.

Проводится проверка.

Теги
РоссияРостовская область
Дипломаты РФ готовы помочь россиянке, подвергшейся нападению в Нью-Йорке
В генконсульстве подчеркнули, что обращений от пострадавшей пока не поступало
Читать полностью