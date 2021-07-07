Шесть человек погибли в результате пожара в частном доме в Смоленской области

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Количество жертв пожара в частном жилом доме в городе Починок Смоленской области увеличилось до шести, среди них пятеро детей. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, в результате пожара в частном жилом доме погибли шесть человек - пожилая женщина и пятеро детей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Источник уточнил, что пожар произошел утром в среду по улице Свердлова. Дом сгорел полностью, площадь пожара составила 80 кв. метров. "Жертвами происшествия стали 88-летняя бабушка и дети, самому маленькому из них еще нет года, самому старшему 12 лет", - отметил он. Собеседник уточнил, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная, немногодетная.

В прокуратуре региона подтвердили информацию об инциденте.

"Один взрослый - бабушка и пять детей - в возрасте от четырех месяцев до 12 лет погибли при пожаре в доме, по предварительным данным. На место происшествия выехал прокурор Смоленской области. Прокуратура начала проверку", - сообщили в ведомстве.

Ведомство добавило, что дом не был оборудован оборудован пожарными извещателями.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону ТАСС сообщили, что следователи выехали на место происшествия. "На данный момент на место пожара выехали следователи и криминалисты регионального управления по Смоленской области, в том числе начальник следственного управления Анатолий Уханов. Сведения о погибших и пострадавших уточняются", - сказали в управлении.