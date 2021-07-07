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СК РФ возбудил уголовное дело по факту пожара в доме под Смоленском

Ранее в результате инцидента погибли шесть человек

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли по меньшей мере пятеро детей. Об этом ТАСС в среду сообщили в СУ СК РФ по Смоленской области.

"Сегодня утром в одном из частных домов в городе Починок Смоленской области произошел пожар. После тушения пожара были обнаружены погибшие. На данный момент сведения о погибших и пострадавших уточняются.По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

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