Суд в Кемерове продлил арест четырем фигурантам по делу о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 7 июля. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова продлил на три месяца срок содержания под стражей четырем обвиняемым по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года погибли 60 человек. Под арестом останутся гендиректор компании-владельца ТРЦ (ОАО "ККК") Юлия Богданова, ее технический директор Георгий Соболев, гендиректор компании-арендатора (ООО "Зимняя вишня") Надежда Судденок и охранник Сергей Антюшин, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил меру пресечения в отношении Богдановой, Соболева, Судденок и Антюшина оставить без изменения. Продлить срок их содержания под стражей на три месяца, то есть до 26 октября 2021 года", - сказал судья.

О продлении ареста, ранее установленный срок которого истекает 26 июля, ходатайствовал прокурор. Гособвинение полагает, что подсудимые могут скрыться или оказывать давление на потерпевших и свидетелей, а содержание под стражей является единственной мерой пресечения, которая бы позволила обеспечить рассмотрение дела в разумный срок. Адвокаты подсудимых же заявили, что оснований для содержания их под арестом нет. Они попросили изменить меру пресечения на более мягкую.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ), Антюшину - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Госовинитель, в ходе судебных прений запросил для Богдановой наказание в виде лишения свободы сроком на 14,5 года, Судденок - 14 лет лишения свободы, Соболеву - 13 лет, Антюшину - 9,5 года.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых также экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированный из Польши бывший гендиректор "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.