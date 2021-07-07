Эдвард Бил готов выплатить компенсацию участникам ДТП после переговоров с ними

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль), спровоцировавший массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле 2021 года, готов выплатить компенсации всем участникам этого ДТП после переговоров с ними. Об этом журналистам рассказал его адвокат Геннадий Удунян.

"Потерпевший по делу проходит один человек, Мария Артемова. Ей ущерб возмещен. Тем, кто не является потерпевшими по делу, но является участниками того ДТП ущерб погасят их страховые компании. Ту сумму, которой не хватит для возмещения ущерба, готов выплатить Биль. Об этом сейчас ведутся переговоры", - сказал он.

Пресненский суд Москвы в среду отказался прекратить за примирением сторон уголовное дело блогера. Соответствующее ходатайство было подано представителем потерпевшего, обвиняемого и защитников. Мера пресечения обвиняемому оставлена без изменения - в виде запрета определенных действий до 30 декабря 2021 года. Следующее судебное заседание по уголовному делу назначено на 14 июля.

Биль обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Ему грозит до двух лет колонии. Потерпевшей по этому делу проходит сотрудница Госдумы Мария Артемова. Ранее сообщалось, что Биль полностью выплатил ей компенсацию.

В прокуратуре сообщили, что Биль ранее привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения: в 2018 году - 33 раза, в 2019 году - 381 раз, в 2020 году - 11 раз.